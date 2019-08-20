В итальянском сенате во вторник, 20 августа, обсудят развал коалиции и, возможно, объявят голосование по вопросу о доверии правительству. В центре внимания — выступление премьер-министра Джузеппе Конте. Ради этого заседания депутатам пришлось даже прервать отпуска — все срочно возвращаются в Рим. С чего начался кризис и чем он может закончиться?

В итальянском сенате во вторник, 20 августа, обсудят развал коалиции и, возможно, объявят голосование по вопросу о доверии правительству. В центре внимания — выступление премьер-министра Джузеппе Конте. Ради этого заседания депутатам пришлось даже прервать отпуска — все срочно возвращаются в Рим. С чего начался кризис и чем он может закончиться?Кризис в августе — сто лет в Италии такого не было. Депутаты парламента вызваны из отпуска — все летят в Рим на внеочередное заседание. Вопрос о вотуме недоверия правительству внесла партия Лига Севера во главе с Маттео Сальвини, когда разногласия в коалиции и кабинете министров между ней и "Движением пяти звезд" стали непреодолимыми. Смелости Маттео Сальвини, конечно, придали рейтинги, согласно которым у него сорок процентов поддержки избирателей. Это значит, что в случае досрочных выборов Лиге уже не нужно идти на сомнительные сделки, делить портфели с партией, с которой у нее мало общего.Популярность Сальвини заработал на посту министра внутренних дел, закрыв итальянские порты для шлюпок с мигрантами, гуманитарных кораблей, делая активные заявления о необходимости санкций против России. Чем больше министра критиковал Брюсель, тем стремительнее рос его рейтинг.Кризис начался полторы недели назад. Вместе с ним был запущен механизм переговоров между партиями, которые пытаются нащупать возможности новых объединений и новой коалиции в попытке не допустить Лигу Севера к власти. В любом случае все решится в парламенте, где сначала должен выступить премьер Конте. Он еще пишет речь, после чего, возможно, даже не дождавшись дебатов и голосования о вотуме недоверия, глава кабинета министров может подняться на Квиринальский холм, чтобы просить об отставке президента страны.Серджо Маттарелла накануне вернулся из отпуска и уже начал консультации с приближенными. Президент пытается понять, к чему стоит готовиться Италии — к досрочным выборам в октябре или новому техническому правительству. Время поджимает — к концу года страна должна принять бюджет и доложить Брюсселю, удалось ли снизить дефицит. Этим летом Риму угрожали санкциями — дела на экономическом фронте у страны не очень.Все станет ясно во вторник, 20 августа, сразу после выступления премьера Конте в парламенте — оно назначено на 15:00 по местному времени. Отставка и досрочные выборы — самый вероятный, но не единственный сценарий для Италии. Слово за президентом — он может решить, что уходить в отставку нынешнему кабинету еще рановато.