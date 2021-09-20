20.09.2021

2021-09-20 06:00:05

Во Владимирской области неделя начнётся с аномального холода

По прогнозам синоптиков в понедельник во Владимирской области ожидается переменная облачность, сильный ветер и дождь. Эта погода характерна, скорее, для октября.



Температура воздуха днём составит +3..+5°. Ветер восточный, с порывами до 15 м/с.



Кроме того, есть вероятность, что к ливню может примешиваться и снег. Однако, как уверяют синоптики, гипотетический снег будет немедленно таять при падении ещё в воздухе, и многие его даже не заметят.



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