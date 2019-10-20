В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Лос-Анджелес Кингз на льду домашней арены Стэйплс-Центр обыграл Калгари Флэймз со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" на льду домашней арены "Стэйплс-Центр" обыграл "Калгари Флэймз" со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:0).У победителей встречи голами отметились Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29), для которого эта шайба стала третьей в сезоне."Лос-Анджелес" прервал серию из трех поражений и с шестью очками занимает 11-е место в Западной конференции, а "Калгари" в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе девять очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "короли" в среду, 23 октября, на выезде сыграют с "Виннипегом", а "Флэймз" двумя днями ранее встретятся с командой "Анахайм Дакс".