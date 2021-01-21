Условия были максимально приближены к «боевым». Роль гражданских сыграли несколько спасателей.

Спасатели МЧС во Владимирской области провели на заснеженных полях региона учения по спасению людей от обморожения.На снегоходе сотрудники ведомства прибыли на место ЧП возле села Спасское. Не теряя времени, они погрузили пострадавших в сани-волокуши и доставили людей к врачам для оказания медицинской помощи. Условия были максимально приближены к «боевым». Роль гражданских сыграли несколько спасателей.Цель мероприятия — отработать навыки экстренной эвакуации пострадавших из труднодоступных мест и населённых пунктов. Во время тренировок проверяется и обкатывается техника. Напомним, что на «вооружении» у МЧС стоят снегоходы, квадроциклы и транспортёры на гусеничном ходу. Добраться до места происшествия зимой без них попросту невозможно.В автопарке Владимирского МЧС числится 70 единиц техники.