Предприниматель, продававший лимонад в школе, оштрафован на 5 тысяч рублей.

Прокуратура Петушинского района выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по питанию в Пекшинской средней общеобразовательной школе.Так, примерное 10-дневное меню для детей с 7 до 11 лет разработано без учета сезонности. Фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню (детям начальных классов на завтрак были выданы в разные дни каша пшенная, каша рисовая, макароны с сыром, каша гречневая, каша манная). В буфете реализовывались продукты питания, запрещенные для реализации в образовательных организациях, а именно, вода газированная и лимонад.Прокуратурой района индивидуальному предпринимателю внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.По постановлению прокурора района он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс.рублей.