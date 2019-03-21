В Петербург прибыла миссия ЮНЕСКО. Цель визита — обсудить состояние объектов всемирного наследия в городе и его пригородах. Они и весь исторический центр Петербурга входят в список ЮНЕСКО с 1990 года.

В Петербург прибыла миссия ЮНЕСКО. Цель визита — обсудить состояние объектов всемирного наследия в городе и его пригородах. Они и весь исторический центр Петербурга входят в список ЮНЕСКО с 1990 года.Город на Неве связывает с международной организацией длительное и плодотворное сотрудничество, отметил врио губернатора Александр Беглов. И в этот раз именно городские власти стали инциаторами визита. У Петербурга накопился богатый опыт в вопросах сохранения памятников всемирного наследия.Петербург уникален, считает эксперт Центра Всемирного наследия Джад Табет. Для решения проблем, связанных с сохранением его исторических памятников, требуются разносторонние усилия. В том числе, необходимо обращать внимание на юридические вопросы, отметила специалист центра Анна Сидоренко.Гости получили в подарок картины с видами Петербурга и договорились о готовности к обсуждению конкретных проблем, встающих перед городом-музеем, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".