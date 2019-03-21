У мужчины изъяли более 1400 серебряных монет стоимостью более 3,5 млн рублей

У мужчины изъяли более 1400 серебряных монет стоимостью более 3,5 млн рублейСуд вынес приговор жителю Владимира, который без разрешения выкопал старинные серебряные монеты в Юрьев-Польском районе, сообщает прокуратура Владимирской области.Установлено, что в 2016 году мужчина с помощью металлоискателя находил и выкапывал старинные предметы для перепродажи в частные коллекции. Сотрудники ФСБ в ходе расследования дела изъяли 1479 серебряных монет-чешуек и 5 серебряных полтин конца XIV — начала XV веков. Согласно оценкам специалистов Института археологии РАН, эти предметы являются культурной ценностью России, стоимость клада составляет более 3,5 млн рублей.Изъятые предметы были переданы в департамент культуры администрации Владимирской области. Позже археологи провели раскопки на месте, где был найден клад, и обнаружили еще около 500 монет.Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 65 тысяч рублей.