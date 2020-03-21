В МВД планируют активизировать борьбу с нарушающими ПДД автомобилистами, передвигающимися на машинах с иностранными номерами. Ранее планировалось отлавливать нарушителей в реальном времени, а сейчас МВД собирается в прямом смысле устанавливать кордоны.

В МВД планируют активизировать борьбу с нарушающими ПДД автомобилистами, передвигающимися на машинах с иностранными номерами. Ранее планировалось отлавливать нарушителей в реальном времени, а сейчас МВД собирается в прямом смысле устанавливать кордоны.Новый законопроект, который разрабатывается в ведомстве, позволит ограничивать передвижение таких автомобилей - в том числе и при пересечении границы. Как заявил телеканалу "Россия 24" глава ГИБДД России Михаил Черников, машины, принадлежащие должникам по штрафам, просто не будут выпускать за рубеж, пишет "Российская газета"."Мы сумеем законодательно достичь того, чтобы не пересек этот нарушитель границу без оплаты штрафа. Там же и поставим соответствующие пункты оплаты", - утверждает Черников. Правда, когда именно это произойдет, пока неизвестно.Проблема автомобилей на иностранных номерах связана с безнаказанностью их водителей: отправлять "письма счастья" им просто некуда. В ГИБДД до определенного времени не имели доступа к данным о местонахождении таких автомобилистов, но осенью прошлого года ведомство открыло на них охоту - по крайней мере, в Москве.Отслеживая особо злостных нарушителей по камерам, работающим в реальном времени, сотрудники ЦОДД сообщают об их местонахождении инспекторам ДПС, которые в свою очередь останавливают таких автомобилистов и выписывают им постановления на все накопившиеся штрафы. В ноябре сообщалось об отлове водителя, который таким образом обзавелся сразу четырьмя сотнями квитанций на общую сумму около миллиона рублей.