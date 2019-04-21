Взрывы прогремели практически одновременно в фешенебельных отелях и католических церквях во время пасхальных богослужений. Погибли порядка 160 человек, ранены почти 400. По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Не менее девяти иностранцев погибли в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке, сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.Взрывы прогремели практически одновременно в фешенебельных отелях и католических церквях во время пасхальных богослужений. Погибли порядка 160 человек, ранены почти 400. По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил действия преступников, устроивших накануне взрывы в церквях и отелях. Он также призвал всех жителей страны сохранить "единство и силу", а также воздержаться от распространения слухов и домыслов. В соцсетях шри-ланкийцы призвали сплотиться независимо от веры. "Давайте докажем, что мы, шри-ланкийцы, не пойдем по пути, по которому нас хотел направить террорист", — говорится в комментарии, набравшем большинство лайков.