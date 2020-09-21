2 место в весовой категории св. 85 кг занял старший лейтенант полиции Власов Александр Сергеевич, инструктор группы по РЛС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве...

В Москве прошел Кубок Общества «Динамо» по гиревому спорту и Всероссийские открытые состязания по программе испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».В соревнованиях участвовали динамовские команды федеральных органов исполнительной власти и ведомственных образовательных учреждений.В составе команды МГО ВФСО «Динамо» в спортивном мероприятии приняли участие сотрудники Московской полиции и показали следующие результаты:в комбинированной эстафете комплекса ГТО – 6 общекомандное место.в личном первенстве по гиревому спорту:2 место в весовой категории св. 85 кг занял старший лейтенант полиции Власов Александр Сергеевич, инструктор группы по РЛС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.3 место в весовой категории до 85 кг занял капитан внутренней службы Джангиров Антон Сергеевич, инструктор группы по работе с личным составом Отдела МВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы.19 сентября 2020 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти В.В. Черникова. Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве в составе: Штукина А.С. (УВД по ЮЗАО), Паночкина Н.А. (УВД по ЦАО), Маглиева Э.Б. (УВД по ЗАО), Гачева Е.В., Грачева Р.В. (ОСН «Гром» УНК ГУ) заняла 3 место.3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве