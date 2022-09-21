За последние 24 часа в регионе 33 зафиксирована еще одна смерть от больного коронавирусом. За...

За последние 24 часа в регионе 33 зафиксирована еще одна смерть от больного коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 3522 летальных случая.В тот же период выздоровели 674 пациента. При том, что был зарегистрирован 521 новый пациент.По состоянию на 21 сентября в медорганизациях региона действуют 420 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,3 процента из них занято (291), свободны 129 коек.Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 165 646 случаев заболевания.Фото https://www.pxfuel.com/