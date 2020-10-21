21 октября лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что к 21 октября лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. на этот раз лидирует Муромкий район - 21 случай. Еще18 человек получили такой диагноз в г. Владимире и 16 - в Гусь-Хрустальном. Всего во Владимирской области с начала эпидемии зарегистрировано 8675 случаев заболевания.По состоянию на сегодняший день, во Владимире заполнены все больниные койки, подготовленные к приему пациентов с Covid-19. Новых пациентов отправляют в региональные больницы.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены.