Пёс решил попробовать на вкус противогололёдное покрытие на лестнице, ведущей в белому дому.

"Собака - отрывака". Любопытные кадры сняты сегодня возле "белого дома". "Неизвестный" пёс решил попробовать на вкус противогололёдное покрытие на лестнице, ведущей в "коридоры власти". Собака методично отрывала прорезиненный материал, уложенный по краям. Проходящие мимо чиновники пса ничуть не смущали. Он твёрдо решил довести дело до конца. По сообщениям очевидцев, вредительством собака занимается сегодня с самого утра и уже успела оторвать покрытие с другого края лестницы.Мария Платанюк