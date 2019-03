В Бурудни трех школьниц обвинили в том, что они оскорбили президента Пьера Нкурунзиза, разрисовав его фотографии в учебнике. Девочки ожидают решения суда в тюрьме.

В Бурудни трех школьниц обвинили в том, что они оскорбили президента Пьера Нкурунзиза, разрисовав его фотографии в учебнике. Девочки ожидают решения суда в тюрьме, сообщает CNN.Если власти признают учащихся виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы. Изначально были задержаны семь школьниц.4/5 This is not the first time children are targeted with political repression in Burundi. In 2016 authorities also arrested schoolchildren for doodling on images of Nkurunziza.https://t.co/uUQKVElFcK pic.twitter.com/D0uGNTC7KV— Lewis Mudge (@LewisMudge) 20 марта 2019 г.Вскоре 13-летнюю девочку отпустили, так как по местным законам она не достигла возраста уголовной ответственности. После этого освободили еще трех задержанных.Местные правозащитники отметили, что в школах Бурунди учебники часто передают от ученика к ученику, поэтому установить, кто именно изуродовал фотографию главы государства, крайне сложно.Впрочем, представители Human Rights Watch настроены оптимистично – все-таки, обвиняемые – дети, и скорее всего суд будет к ним снисходителен.Протестные настроения бурлят в Бурунди с 2015 года, когда Нкурунзиза объявил о готовности баллотироваться на третий срок. В итоге он победил, набрав 69,41 процента голосов.