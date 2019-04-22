Отечественная команда Лада Спорт показала лучший результат в своей истории на трассе Крепость Грозная, где в минувшие выходные стартовал очередной сезон Российской Серии кольцевых гонок.

Отечественная команда "Лада Спорт" показала лучший результат в своей истории на трассе "Крепость Грозная", где в минувшие выходные стартовал очередной сезон Российской Серии кольцевых гонок.Яркое начало уик-энду на своих "Грантах" положили Владимир Шешенин и Михаил Митяев в классе С-1600: к победному дублю в первой гонке они добавили серебро и бронзу – во второй. А вот в Суперпродакшене — Весты под управлением Владислава Незванкина и Андрея Петухова доминировали на треке, оставив за собой в обоих заездах верхние ступени наградного подиума.Подытожили командный триумф Кирилл Ладыгин с Михаилом Грачевым в самом мощном классе – Туринг, где в этом сезоне рекордное количество участников – 24 автомобиля. Золото, серебро и бронза по итогам двух стартов. Коллектив из Тольятти покидает столицу Чечни в статусе безусловного лидера Чемпионата, сообщает телеканал "Россия 24".