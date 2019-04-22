Выборы президента Украины начались в Австралии. Избирательный участок, созданный при посольстве, начал свою работу в Канберре ровно в 8 часов утра по местному времени.

Выборы президента Украины начались в Австралии. Избирательный участок, созданный при посольстве, начал свою работу в Канберре ровно в 8 часов утра по местному времени.На нем имеют возможность голосовать украинцы, которые проживают в Австралии и Новой Зеландии, сообщает ТАСС.В первом туре выборов на участке в Австралии проголосовало 125 избирателей. Большинство из них – 69 — отдали голоса за Петра Порошенко, 14 — за Владимира Зеленского, остальные — за других кандидатов.Невысокая активность среди украинцев в Австралии связана с тем, что большинство граждан Украины проживают не в столице. Так, в Сиднее есть большая и активная община украинцев, но в городе отсутствует украинское диппредставительство.