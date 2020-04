Президент Дональд Трамп разрешил Военно-морскому флоту США расстреливать и уничтожать иранские боевые корабли, которые будут мешать американским судам.

Президент Дональд Трамп разрешил Военно-морскому флоту США расстреливать и уничтожать иранские боевые корабли, которые будут мешать американским судам. Об этом глава государства написал в своем микроблоге Twitter.I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020Ранее 5-й флот США сообщил, будто боевые катера Корпуса стражей исламской революции приближались к кораблям ВМФ Соединенных Штатов на расстояние до 9 метров и совершали опасные маневры, пишет агентство ТАСС.Всего американцы начитали 11 катеров. Действия Ирана моряки ВМС США назвали провокационными.