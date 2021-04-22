Памяти трехкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира - Александра Рагулина. И впервые за последние годы хозяева соревнований, судогодские мальчишки в этот финал не попали.

Памяти трехкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира - Александра Рагулина. И впервые за последние годы хозяева соревнований, судогодские мальчишки в этот финал не попали.Подробности у Никиты Тарбеева.В финальном поединке рагулинского турнира столкнулись два айсберга - новосибирский и краснодарский - у команд одинаковое название. И уже в начале встречи сибиряки открыли счет. Причём, сделала эта девочка.Мария Прокопенко- самый рослый защитник в команде. В кубке Рагулина девчонки играют наравне с мальчишками. Вскоре сибирский Айсберг забивает вновь, тренер айсберга краснодарского объявляет тайм-аут и рассказывает своим подопечным о преимуществах персональной защиты.- Че по игрокам никто не играет! А?!. Всё выиграли что-ли? Всё выиграли что-ли?Тренерская установка возымела действие - южане перестали пропускать, а во втором периоде даже сумели отыграться, забросив две шайбы. И тем не менее сибирский Айсберг всё же оказался крепче. В третьем периоде команда вновь вышла вперед и более не подпускала соперника к своим воротам. 3-2 - кубок Рагулина отправляется в Новосибирскую область.Мария Прокопенко, защитник команды «Айсберг» (Новосибирская область):- Он был очень трудным, очень хорошим , очень рабочим. Та команда просто молодцы, все старались очень. Но нам повезло больше и мы забили и все хорошо.А вот мальчишки из команды Судогодец наблюдали за финальной игрой с трибуны . Ранее они уступили краснодарцам и сумели занять лишь третье место , победив Нефтехимик. До этого хозяева обычно гарантировано доходили до финала.Алексей Арсентьев, капитан команды «Судогодец»:- Конечно, расстроились - наш турнир, юбилейный, двадцатый и не прошли в финал , но хотя бы сейчас заняли третье место.Этот турнир - двадцатый по счёту. Ольга Рагулина, вдова многократного олимпийского чемпиона, заявила , что ее муж был бы счастлив, увидев , в каком ледовом дворце сейчас проходят соревнования .Ольга Рагулина, вдова Александра Рагулина:- Посмотрите на каком хорошем уровне проходит сегодня турнир. Во-первых во дворце, ведь мы играли на льду, открытом льду , сначала заливали этот лёд - тут всегда дети работают, понимаете? Здесь все сделали для того, чтобы дети работали, что-то создавали.Поскольку проходил турнир в этом году не в январе , как обычно, а весной, в честь юбилея организаторы посадили у ледового дворца два саженца ели- на каждый по десять лет хоккея - это примерно семь поколений юных хоккеистов.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Вести Владимир.