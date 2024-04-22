В Патриаршем саду Владимира студенты и волонтеры провели субботник В областном центре прошёл...

В Патриаршем саду Владимира студенты и волонтеры провели субботникВ областном центре прошёл общегородской субботник. К уборке Патриаршего сада депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин привлёк молодёжь, студентов колледжей и вузов, волонтёров. Подробнее - в нашем сюжете.В одном из любимых мест владимирцев, Патриаршем саду, по инициативе депутата Госдумы Алексея Говырина провели субботник.На предложение депутата навести здесь порядок откликнулись волонтёры, молодогвардейцы и активисты проекта «Чистая страна», ребята из Молодёжной думы, Ресурсного молодёжного центра, студенты колледжей. История Патриаршего сада уникальна - есть документальные подтверждения, что сады здесь располагались более четырёхсот лет назад.Валентина Блинова, педагог дополнительного образования станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Ведь у нас же особый рельеф - склоны. Очень трудно на них не только выращивать, но и ходить. И перепад высот 33 метра 13-ти этажный дом по высоте и более.Поэтому дополнительная помощь очень важна.Даниил Ладик, активист "Молодой гвардии":- Пришёл с другом, чтобы в порядок тут привести всё. Чтобы было чисто и хорошо. Наш же сад, следим за ним.Помимо того, что все вместе активисты убрали листву, почистили газоны и дорожки, подумали и о будущем экосистемы. Скоро здесь будут новые деревья - туи.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:- Патриарший сад продолжает развиваться, и мы уже сегодня обсуждали конкретные задачи. Одна из них - привлечение специалистов МГУ для того, чтобы совершенствовать дальнейшую работу Патриаршего сада. И я обязательно тоже этой работой займусь.Опыт первого в стране детского ботанического сада на базе оранжереи Патриаршего сада обязательно должны взять на вооружение другие регионы, считает Алексей Говырин. И парламентарий готов в этом помочь.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"