Злоумышленник знал, что на территории дома знакомой имеется сарай, в котором могут находиться материальные ценности.

В ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 40- летняя жительница Вязниковского района, которая сообщила о краже имущества из незапертого сарая, расположенного на территории ее домовладения. Заявительница отметила, что общая сумма похищенного составляет более 6000 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установлена личность и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый житель Вязниковского района 1970 года рождения.Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что знаком с потерпевшей и знал, что на территории её дома имеется сарай, в котором могут находиться ценные вещи. 3 апреля около 5 часов утра злоумышленник подъехал на своем велосипеде к дому потерпевшей, беспрепятственно зашел во двор и проник в незапертый сарай, откуда похитил бензопилу, электрокосу, 2 рулона сетки рабица, водяной электронасос и большую кастрюлю.Часть похищенного подозреваемый продал, а часть оставил себе для личного пользования. Оставшееся у фигуранта похищенное имущесто изъято соруниками полиции.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.