В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в ходе которой все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в ходе которой все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.Экспресс-тестирование в мобильных лабораториях на базе микроавтобусов белого цвета и широкой красной лентой с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» можно будет пройти с 12.00 до 18.00:− 23 июня в Коврове на площадке у торгового центра «Русь» (ул. Строителей, 25) и в Муроме – у ДК им. 1100-летия Мурома (ул. Льва Толстого, 23);− 24 июня во Владимире, на площади у гипермаркета «Глобус» (Суздальский пр-т, 28).Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, эксперты экспедиции расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты. В период проведения акции в каждом регионе пройдут информационно-просветительские семинары для медицинских специалистов и родителей учеников старших классов.Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» организована Министерством здравоохранения России совместно с Горьковским автомобильным заводом. Подобные акции проходят уже четвертый год и за это время охватили более 92 тысяч жителей нашей страны.В 33 регионе "Экспедиция" побывала в 2019 году. Тогда более 400 жителей области узнали свой ВИЧ-статус и получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе.