«В честь праздника МВД России подготовило видеоролик, героями которого стали дети сотрудников разных подразделений ведомства», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило видеоролик, героями которого стали дети сотрудников разных подразделений ведомства.Ребята ответили на несколько простых вопросов о нашей стране, поделились своими мыслями о том, на кого похожа Россия, какие люди в ней проживают и что означают цвета российского флага. Видео получилось трогательным и искренним», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.