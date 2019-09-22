В матче десятого тура российской премьер-лиги Зенит на поле домашней арены разгромил казанский Рубин со счетом 5:0. Полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин, оформивший дубль в ворота своей бывшей команды, поделился впечатлениями от игры.

В матче десятого тура российской премьер-лиги "Зенит" на поле домашней арены разгромил казанский "Рубин" со счетом 5:0. Полузащитник "сине-бело-голубых" Алексей Сутормин, оформивший дубль в ворота своей бывшей команды, поделился впечатлениями от игры."Эмоции от первых голов за "Зенит" сдержать невозможно, – написал Сутормин в социальной сети Instagram. – Поцелуй отправляется Петербургу, команде и любимой девушке. Всех с победой".Посмотреть эту публикацию в InstagramЭмоции от первых голов за @zenit_spb сдержать невозможно. Поцелуй отправляется Петербургу, команде и любимой @crownsut. Всех с победой! #ВПитереПятьПубликация от Alexey Sutormin (@alexsutor91) 21 Сен 2019 в 12:21 PDTНапомним, "Зенит" одержал третью победу кряду и с 23 очками лидирует в турнирной таблице, а "Рубин", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на десятой строчке, имея в активе десять очков.В следующем матче РПЛ петербуржцы в субботу, 28 сентября, на поле "РЖД-Арены" в Москве сыграют с "Локомотивом", а казанцы на следующий день примут "Уфу".