Всю неделю, начиная с 21 сентября, детям и их родителям будут напоминать о главном - сохранении жизни и здоровья, соблюдая Правила дорожного движения...

В рамках Всероссийской Недели безопасности столичная Госавтоинспекция и Департамент образования и науки города Москвы объединились в целях повышения культуры поведения на дорогах среди подрастающего поколения.Ежедневно на улицах нашего города передвигаются тысячи школьников, воспитанников детских садов и их родителей. Зачастую взрослые в повседневной суете забывают напоминать детям быть более внимательными, при переходе улицы и передвижении во дворе.Всю неделю, начиная с 21 сентября, автоинспекторы совместно с работниками сферы образования и родительской общественностью будут напоминать детям и их родителям о главном - сохранении жизни и здоровья, соблюдая Правила дорожного движения.«Проведение школьных минуток безопасности, лекций, занятий, викторин и конкурсов на дорожную тематику помогут лучше усвоить и запомнить малышам, подросткам, а также их родителям одни из самых главных правил, а объединение усилий поможет в деле повышения безопасности на дорогах нашего города», - уверены в Госавтоинспекции Москвы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81