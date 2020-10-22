Воссоздаёт красоту народного костюма. Сотрудница Областного центра народного творчества завоевала дипломы X Всероссийского фестиваля “Русский костюм на рубеже веков”. В нём
<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2020-vladimircy-zavoevali-nagrady-vserossijskogo-festivalya-russkogo-kostyuma.html" target="_blank">Владимирцы завоевали награды Всероссийского фестиваля русского костюма</a> - Воссоздаёт красоту народного костюма. Сотрудница Областного центра народного творчества завоевала дипломы X Всероссийского фестиваля “Русский костюм на рубеже веков”. В нём
[url=https://33live.ru/novosti/22-10-2020-vladimircy-zavoevali-nagrady-vserossijskogo-festivalya-russkogo-kostyuma.html]Владимирцы завоевали награды Всероссийского фестиваля русского костюма[/url] - Воссоздаёт красоту народного костюма. Сотрудница Областного центра народного творчества завоевала дипломы X Всероссийского фестиваля “Русский костюм на рубеже веков”. В нём