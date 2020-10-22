Воссоздаёт красоту народного костюма. Сотрудница Областного центра народного творчества завоевала дипломы X Всероссийского фестиваля “Русский костюм на рубеже веков”. В нём

Воссоздаёт красоту народного костюма. Сотрудница Областного центра народного творчества завоевала дипломы X Всероссийского фестиваля “Русский костюм на рубеже веков”. В нём участвовали более 200 мастеров из 30 разных регионов страны. Фестиваль проходил в Ярославле в течение нескольких дней. Его главная цель – привлечь интерес к русскому костюму как к национальному достоянию. Специалист по народному костюму