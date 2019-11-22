Владимир Путин встретился в Кремле со вдовами сотрудников Росатома и военных, которые погибли в августе под Северодвинском. Глава государства заверил, что он сам и его коллеги всегда готовы оказать этим семьям поддержку. Он передал родственникам ордена Мужества, которыми погибших наградили посмертно.

Владимир Путин встретился в Кремле со вдовами сотрудников Росатома и военных, которые погибли в августе под Северодвинском. Глава государства заверил, что он сам и его коллеги всегда готовы оказать этим семьям поддержку. Он передал родственникам ордена Мужества, которыми погибших наградили посмертно.Президент пригласил в Кремль вдов погибших ученых, чтобы от себя лично и от всей страны выразить соболезнования и слова поддержки."Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия выразить вам глубокие, искренние соболезнования. Именно почетная, потому что потерять отца, мужа, самого близкого человека всегда больно, тяжело, но на мой взгляд важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова на искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства. И оценку того, что делали и сделали ваши близкие, выбрали для себя особую миссию — защищать Россию", — произнес на церемонии награждения глава российского государства.С момента трагедии прошло чуть более трех месяцев. Но уже сейчас понятно, что переоценить вклад физиков-ядерщиков из Сарова в укрепление обороноспособности страны невозможно.Это случилось 8 августа на военно-морском полигоне в Нёноксе, что на берегу Белого моря. Пятеро специалистов Российского ядерного центра погибли при аварии, которая произошла во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Самый опытный из них, Владислав Яновский, имел стаж 47 лет. Алексею Вьюшину, который разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение, было 43 года. Вячеславу Липшеву — 40. Он отвечал за измерения и готовил технику к испытаниям. Евгений Коратаев — ведущий инженер-электронщик. Вся его карьера инженера Сергея Пичугина также была связана с ядерным центром."Речь идет о самых передовых, не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся. И всегда будем помнить об этом, будем помнить о них. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы выглядеть здесь красиво и в соответствии с нашими традициями. Я знаю, что я говорю, — подчеркнул Путин. — Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей, надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие".Пятеро ученых, чьи имена теперь знает вся страна, стояли у истоков этой важнейшей работы, вели ответственное и критически важное направление."По праву эти награды должны храниться в ваших семьях, — продолжил президент Путин. — И будущие поколения должны знать о мужестве тех, кто создавал условия для нашего нормального существования в будущем. Вы знаете, мы, каждый из нас, так уж устроен мир Господом, мы все когда-нибудь уйдем. Вопрос — как мы прожили. Ваши близкие прожили свою жизнь достойно".Ученые Саровского ядерного центра удостоены Орденов Мужества, посмертно. Это боевые награды. И они их заслужили. Ведь они на своих, по сути, боевых постах, находились до самого конца. Не отступили.