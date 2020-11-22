Злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, когда в банке было многолюдно, незаметно вынула из сумочки пенсионерки кошелек, после чего скрылась...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 21-летнюю приезжую женщину по подозрению в краже кошелька у пенсионерки.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 80-летней жительницы столицы. Женщина сообщила, что после посещения одного из банков на Большой Дорогомиловской улице она обнаружила пропажу кошелька из сумки. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали в Московской области подозреваемую – 21-летнюю приезжую женщину.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, когда в банке было многолюдно, незаметно вынула из сумочки пенсионерки кошелек, после чего скрылась.По данному факту следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93