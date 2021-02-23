Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 133 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 133 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.39 случая во Владимире,20 - в Гусь-Хрустальном районе,18 - в округе Муром,10 - в Александровском районе,11 - в Ковровском районе,7 - в Кольчугинском районе,7 - в Собинском районе,5 - в Петушинском районе,4 - в Суздальском районе,3 - в Киржачском районе,3 - в Меленковском районе,2 - в Судогодском районе,2 - в Селивановском районе,1 - в Юрьев-Польском районе,1 - в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 777 случаев заболевания.5939 - во Владимире,3353 - в Гусь-Хрустальном районе,2934 - о. Муром,1938 - в Ковровском районе,1659 - в Александровском районе,1595 - в Петушинском районе,1225 - в Юрьев-Польском районе,1179 - в Вязниковском районе,1058 - в Кольчугинском районе,970 - в Суздальском районе,886 - в Собинском районе,695 - в Гороховецком районе,704 - в Киржачском районе,703 - в Меленковском районе,607 - в Камешковском районе,586 - в Селивановском районе,400 - в Судогодском районе,346 - в г. Радужном.