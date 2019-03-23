Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля прибудет с визитом в Москву. В этот день они с президентом РФ Владимиром Путиным проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля прибудет с визитом в Москву. В этот день они с президентом РФ Владимиром Путиным проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Кроме того, как ожидается, Путин и Эрдоган примут участие в открытии перекрестного Года культуры РФ и Турции, которое должно состояться 8 апреля в Большом театре в Москве, передает "Интерфакс".В последний раз президенты РФ и Турции встречались 14 февраля в Сочи в рамках трехстороннего саммита стран — гарантов Астанинского процесса. В нем также принял участие иранский лидер Хасан Рухани. 27 февраля Путин и Эрдоган обсудили подготовку к восьмому заседанию Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции в телефонном разговоре.