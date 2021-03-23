Открыта запись в группы на апрель-июнь 2021 года.

Открыта запись в группы на апрель-июнь 2021 года.С апреля по июнь в детском технопарке школьники будут конструировать роботов, изучать промышленный дизайн, программировать виртуальную реальность, попробуют себя в роли журналиста и освоят множество других полезных навыков.Запись в группы продлится до 28 марта 2021 года включительно.Чтобы записаться на занятия в Детский технопарк "Кванториум-33" Зачисление в группу происходит в порядке поступления первичных заявок.