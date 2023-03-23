Глава Владимира Дмитрий Наумов подвел первые итоги своей работы. Основная цель -...

Глава Владимира Дмитрий Наумов подвел первые итоги своей работы.Основная цель - социально-экономическая стабильность областного центра. Глава города Владимира Дмитрий Наумов отчитался перед депутатами горсовета и активными горожанами об итогах работы мэрии в 2022 году и рассказал о планах на текущий год.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Экономика города увеличивается и движение присутствует, поэтому говорить о том, что мы находимся в падении и у нас провал не приходится. Здесь наблюдается рост инвестиций, рост модернизации, средней заработной платы. И другие показатели, которые определяют изменения в экономическом пространстве. На сегодняшний день разрабатывается концепция экономического развития города в целом.Самые животрепещущие вопросы и для администрации, и для горожан - это работа коммунальных служб по уборке города, состояние общественного транспорта, дальнейшей благоустройство общественных пространств. В жилищно-коммунальном хозяйстве в этом году ожидается обновление — планируется приобретение нескольких десятков единиц новой техники. Нужно как минимум вдвое увеличить и число рабочих ручной уборки - их планируют привлекать жильём и хорошей заработной платой.Планируется и существенное обновление общественного транспорта - на сто автобусов и несколько новых троллейбуса.В заседании городского Совета принял участие губернатор Александр Авдеев. Он подчеркнул - принимаемые в городе решения должны работать десятилетиями. Инвестиции в новый транспорт, коммунальную сферу, строящийся Рпенский проезд - все это направлено на создание комфортной среды для владимирцев не только сегодня, но и на перспективу.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас у нас стоит задача следующего уровня - помогать семьям мобилизованных. Поддерживать их морально, если необходимо, материально. Включать все социальные службы - и областные, и городские. Это подготовка к тому, что военнослужащие будут возвращаться и каждый должен быть на учёте.Депутаты горсовета единогласно признали работу администрации и главы города Дмитрия Наумова удовлетворительной.