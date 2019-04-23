Полицейские задержали их прямо на месте аварии

Полицейские задержали их прямо на месте аварииВечером 6 апреля в полицию в Селивановском районе поступило сообщение об угоне автомобиля у 49-летнего жителя соседнего района, находившегося в Красной Горбатке.По пути следования к месту происшествия правоохранители обнаружили пропавшую машину, получившую механические повреждения. На месте задержали мужчину, который, предположительно, мог угнать её. Через несколько минут недалеко от места происшествия полицейские задержали и второго предполагаемого злоумышленника.Выяснилось, что несколькими часами ранее задержанные, 43-х и 18-летний жители Мурома, употребив алкогольные напитки, на такси поехали в Селивановский район. По пути приятели завладели автомобилем таксиста, планируя продолжить поездку самостоятельно. Однако попали в аварию.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, один из злоумышленников, покидая машину, украл находившийся в салоне мобильный телефон водителя.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.