Поздравлять Зеленского пока рано, заявил Дмитрий Песков. Также преждевременно говорить о какой-то совместной работе Владимира Путина и нового президента Украины. Нужно судить по конкретным делам, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Поздравлять Зеленского пока рано, заявил Дмитрий Песков. Также преждевременно говорить о какой-то совместной работе Владимира Путина и нового президента Украины. Нужно судить по конкретным делам, добавил пресс-секретарь российского лидера.Кремль уважает выбор украинского народа, тем более такой очевидный, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой Пескова.21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 97% бюллетеней уверенно побеждает Владимир Зеленский. За него проголосовали свыше 73% граждан страны.