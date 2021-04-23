Глава государства поддержал предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими. Это стало известно в ходе совещания по

Глава государства поддержал предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими. Это стало известно в ходе совещания по ситуации с коронавирусом в России. Анна Попова заявила, что ведомство предлагает сделать майские праздники в этом году непрерывными, чтобы эпидемиологический прогноз был более стабильным. Владимир Путин эту идею поддержал: «Если вы считаете, что