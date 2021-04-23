"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли противоправную деятельность по незаконной регистрации юридических компаний", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по г. Москве и Московской области во взаимодействии с ФНС России и УФНС России по г. Москве пресекли противоправную деятельность по незаконной регистрации юридических компаний.Оперативники установили, что работники нескольких удостоверяющих центров незаконно изготавливали цифровые подписи, используя персональные данные физических лиц.Созданные электронные подписи без ведома граждан использовались для регистрации и реорганизации в налоговых органах юридических фирм, реквизиты которых в дальнейшем могли участвовать в различных противоправных схемах.Незаконная деятельность была организована на территории Москвы и Свердловской области.СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ.Сотрудниками правоохранительных органов на территории двух регионов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты копии регистрационных документов различных организаций, печати, паспортные данные граждан, флеш-накопители, телефоны, документы о выпуске ЭЦП, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк