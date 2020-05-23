Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5 миллионов 300 тысяч, согласно данным Университета Хопкинса. Темпы роста заболеваемости продолжают увеличиваться вторую неделю подряд. Хуже всего ситуация обстоит в США и Бразилии, которая вышла на второе место по числу инфицированных.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5 миллионов 300 тысяч, согласно данным Университета Хопкинса. Темпы роста заболеваемости продолжают увеличиваться вторую неделю подряд. Хуже всего ситуация обстоит в США и Бразилии, которая вышла на второе место по числу инфицированных.Запрет на въезд, запрет на выезд. Три города в Ливане, ставшие очагами распространения коронавируса, оказались в полной изоляции. Власти ввели круглосуточный комендантский час из-за резкого прироста числа инфицированных в стране.Количество подхвативших COVID-19 на этой неделе значительно увеличилось и в Индии — на 44 процента. Более трети случаев пришлось на центральную часть страны. Несмотря на пугающие показатели, некоторые профсоюзы вышли на акцию протеста с требованием отменить ограничительные меры."Да, люди умирают от пандемии, но еще больше людей умирает от голода. Они находятся в состоянии недоверия, не могут вернуться в свои дома из-за локдауна. Тактика правительства провальная. У нас есть право на протест", — говорит участница протестов Ару Синдху.Протесты продолжаются и в Европе. В частности, отмены карантинных мер требуют работники в Испании и Греции. Ситуация там постепенно стабилизируется, а многие члены ЕС уже ввели послабления.Для полного возвращения к работе некоторые страны рассматривали идею введения паспортов иммунитета в частности для тех, у кого обнаружили антитела к COVID-19. Но французские эксперты полагают, что куда эффективнее было бы организовать обязательное регулярное тестирование на коронавирус, к примеру, раз в месяц.В Великобритании тем временем настаивают: самый эффективный выход — это вакцинация. В Оксфордском университете приступили к следующему этапу испытаний препарата. Для этого необходимо около 10 тысяч взрослых и детей."Первый вопрос на данном этапе исследования, на который нам нужно найти ответ, — насколько хорошо вакцина работает для пожилых людей. Здесь нужны очень подробные анализы крови у добровольцев в возрасте старше 55 лет, которым ввели препарат", — объясняет глава исследовательской группы Оксфордского университета Эндрю Поллард.В Мексике тем временем уповают на противомалярийные препараты, в том числе прорекламированный Дональдом Трампом гидроксихлорохин. Федеральная комиссия по защите санитарных рисков официально разрешила министерству здравоохранения его применение для лечения пациентов на ранних стадиях заражения. В самой стране отметили рекордное количество смертей за сутки — скончалось 479 человек. Похоронные службы работают без перерыва."Спрос на наши услуги вырос в два раза, причем по всей стране. Крематориям приходится работать сверх нормы из-за того, что все больше людей умирает из-за коронавируса", — рассказывает сотрудник похоронной службы Армандо Сепульведа.Ухудшилась ситуация и в Бразилия — страна вышла на второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения. При этом введение карантина здесь рассматривают как непопулярную меру. Более того, министерство Бразилии по правам человека намерено просить тюремные сроки для губернаторов, которые ввели ограничительные меры.Что касается США, число подхвативших коронавирус COVID-19 там превысило 1 миллион 645 тысяч человек. Президент Дональд Трамп объявил, что в этом квартале пожертвует свою зарплату министерству здравоохранения на разработку лекарств и вакцины от коронавируса. Подписанный чек журналистам на брифинге торжественно продемонстрировала пресс-секретарь Белого дома.