23 июня в 12.29 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича, д. 9. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

23 июня в 12.29 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича, д. 9. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на втором этаже двухэтажного дома. Сотрудники МЧС в дыхательных аппаратах проникли в квартиру и ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 2 квадратных метра. Эвакуировано 6 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.