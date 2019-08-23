В московской подземке назвали места, где чаще всего орудуют карманники. Промышляют они как правило на эскалаторах и крупных пересадочных станциях. Там легче затеряться в толпе. По данным полиции, за минувшие полгода в метро совершено более 300 краж. Добычей воров становятся кошельки и мобильные телефоны. Но уйти преступнику довольно сложно.

В московской подземке назвали места, где чаще всего орудуют карманники. Промышляют они как правило на эскалаторах и крупных пересадочных станциях. Там легче затеряться в толпе. По данным полиции, за минувшие полгода в метро совершено более 300 краж. Добычей воров становятся кошельки и мобильные телефоны. Но уйти преступнику довольно сложно.Юлия едва спустилась в метро, как лишилась своего нового телефона."Вытащили из сумки телефон. Лежал вот здесь вот, в кармане. Вот так она висела. Собственно, вот эти десять шагов стоили мне телефона", — рассказывает Юлия Комарова.Это уже потом она поняла: за ней следили еще у касс. Телефон украли у турникетов, когда прикладывала проездной. Писать заявление не стала. А зря.Грабитель не успел даже выйти из метро, как его задержали. Вот он с друзьями отбирает телефон у пассажира. А этот вор выдергивает гаджет и убегает прямо перед тем, как двери вагона закрываются — старая уловка.В поездах, на платформах, в вестибюлях десятки камер. Все пассажиры в зоне видимости. Поэтому если происходит кража, то у преступника нет шансов уйти незамеченным. За всем, что происходит, в режиме реального времени следят сотрудники ситуационного центра.Но не всех можно вычислить по камерам. Самых виртуозных карманников, или, как они себя сами называют, щипачей, ловят буквально за руку.Максим — оперативник транспортной полиции. И сегодня он вышел на спецоперацию. Лишиться ценных вещей можно сразу на входе в метро. Любители послушать музыку — частые жертвы."Любой пассажир, когда заходит, толкает дверь рукой. Слушает наушники, то есть идет шнурок и задний карман не контролирует. Преступнику остается только достать и отсоединить", — поясняет замначальника полиции по оперативной работе УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин.Но самая опасная зона — эскалатор. Зазевался на секунду, и кошелька уже нет. Именно здесь, по статистике, происходит больше всего краж. Мы провели эксперимент и посмотрели насколько внимательно люди относятся к своим вещам.Вещи мы, конечно, вернули. Но от настоящих воров такого ожидать не приходится. И если вас обокрали, то сразу сообщите дежурному по станции или свяжитесь с машинистом по экстренной связи в вагоне. По горячим следам раскрыть преступление намного проще.