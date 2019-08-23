В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов. Прощание с ним состоится 24 августа. Сначала пройдет отпевание в Храме Вознесения Господня — в 11:00, затем в 12:00 — гражданская панихида в театре имени Маяковского. В 14:00 тело Власова кремируют на Хованском кладбище.

В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.Об этом сообщается на сайте Московского академического театра имени Владимира Маяковского, в котором он прослужил 40 лет.Прощание с Власовым состоится 24 августа. Сначала пройдет отпевание в Храме Вознесения Господня — в 11:00, затем в 12:00 — гражданская панихида в театре имени Маяковского. В 14:00 тело Власова кремируют на Хованском кладбище.После окончания ГИТИСа заслуженный артист России был задействован во множественных постановках театра. В их числе "Ревизор", "Женитьба", "На чемоданах", "Беседы с Сократом" и многие другие. Кроме того, Виктор Власов снимался в кино. На его счету участие в проектах "Следствие ведут знатоки", "Черемушки", "Исаев", а также "Жизнь Клима Самгина".