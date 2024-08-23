Нарушителем оказался местный индивидуальный предприниматель, занимающийся сбором жидких бытовых отходов у населения.

Во Владимире сотрудники управления по охране окружающей среды выявили источник загрязнения реки Рпень, о чем сообщили в мэрии. Нарушителем оказался местный индивидуальный предприниматель, занимающийся сбором жидких бытовых отходов у населения.Вместо того чтобы сливать отходы в канализационный коллектор в специально отведенном для этого месте, он сбросил их в ливневую канализацию, что и привело к загрязнению реки Рпень, отметили в городской администрации.В отношении предпринимателя был составлен протокол, который направили в государственную инспекцию административно-технического надзора Владимирской области. Он признал свою вину, и после рассмотрения протокола его ожидает заслуженное наказание.