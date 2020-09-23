Когда был основан город Владимир и где находится его древнейшая часть? Ответ на этот вопрос прозвучал во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. С лекцией там выступил директор

Когда был основан город Владимир и где находится его древнейшая часть? Ответ на этот вопрос прозвучал во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. С лекцией там выступил директор Санкт-Петербургского института истории РАН «О дате основания Владимира». Сегодня ученые спорят – одни говорят, что областная столица была основана в 990-м году, другие, что в 1108-м. По мнению Алексея Сиренова обе