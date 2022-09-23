До принятия решений компетентными структурами фамилии добровольцев пока озвучены не будут.

Пять депутатов ЗС от «Единой России» готовы к мобилизации на Украину. Информация об этом прозвучала на заседании регионального парламента, которое проходит в эти минуты.Как рассказал заместитель председателя Заксобрания, директор филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин, принятия решений компетентными органами фамилии добровольцев пока озвучены не будут.Как минимум один из них известен - это вице-спикер Роман Кавинов. Народный избранник о готовности участвовать в мобилизации в своём telegram-канале.