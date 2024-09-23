Делом заинтересовалась прокуратура.

В результате проверки Вязниковской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в предоставлении земельных участков многодетным семьям. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.Установлено, что участки были переданы гражданам без необходимой инфраструктуры, включая системы водоснабжения и водоотведения. После рассмотрения исковых заявлений прокуратуры, Вязниковский городской суд обязал органы местного самоуправления обеспечить участки инженерными коммуникациями. Прокуратура продолжает контроль за исполнением судебных решений и проводит дальнейшие проверочные мероприятия.Напомним, ранее мы писали, что