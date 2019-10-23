Семерых пингвинят выпустили сегодня на волю после реабилитации в Австралии.

Семерых пингвинят выпустили сегодня на волю после реабилитации в Австралии.В августе на пляже в Тасмании на птиц напала собака. Восемь выживших животных были доставлены добровольцами в центр реабилитации и освобождения пингвинов.Семерых из них сегодня выпустили в океан, сообщает телеканал "Россия 24".Восьмой пингвин еще недостаточно окреп для самостоятельного плавания. Но волонтеры надеются, что и его выпустят в ближайшее время.