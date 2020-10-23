За истёкшие сутки в РФ подтверждено 17 340 случаев Covid-19.

На 23 октября лабораторно подтверждено ещё 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Из них: 17 во Владимире, 15 в Муромском, 14 в Гусь-Хрустальном, 6 в Кольчугинском, 5 в Селивановском, 5 в Собинском, 4 в Суздальском, 4 в Ковровском, 3 в Радужном, 3 в Гороховецком, 3 в Александровском, 2 в Меленковском,2 в Юрьев-Польском, 1 в Петушинском, 1 в Вязниковском районах.Добавим, что на 22 октября 60 пациентов с ковид лежат в реанимации, а 19 из них подключены к ИВЛ.За истёкшие сутки в РФ подтверждено 17 340 случаев Covid-19.На территории 33-го региона за период пандемии зарегистрироано 8847 заболевших.