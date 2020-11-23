Театр кукол имени Образцова на гастролях во Владимире дал два спектакля. До этого знаменитый на весь мир театр приезжал к нам несколько лет назад. И вот новая встреча со зрителями. Артисты

Театр кукол имени Образцова на гастролях во Владимире дал два спектакля. До этого знаменитый на весь мир театр приезжал к нам несколько лет назад. И вот новая встреча со зрителями. Артисты признаются, что очень соскучились, потому что из-за коронавируса долгое время спектаклей не было. В наш город “образцовцы” приехали в рамках масштабной общероссийской театральной программы