Полицейские призывают граждан соблюдать Правила дорожного движения.

В одной из воинских частей, дислоцирующихся в Киржачском районе, прошел День безопасности дорожного движения, участие в котором приняли командир и инспекторы ДПС ГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району.В ходе беседы командир отделения ДПС Тигран Хосровян довел до военнослужащих информацию о дорожно-транспортном травматизме на территории района, причинах и последствиях автоаварий. Также он рассказал о правилах безопасного поведения на дорогах, об административной и уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за нарушение правил дорожного движения.В завершение беседы госавтоинспекторы ответили на все вопросы, интересующие военнослужащих, и еще раз призвали строго соблюдать Правила дорожного движения.В это же время для детей военнослужащих, обучающихся в начальной школе, и будущих первоклассников инспектором ГИБДД были проведены обучающие занятия, направленные на изучение правил безопасного поведения на дороге.Мальчишки и девчонки, разгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины, повторили правила дорожного движения для пешеходов. Вспомнили о мерах личной безопасности при переходе проезжей части на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах, а также при их отсутствии. Инспектор напомнила ребятам о пользе световозвращающих элементов и объяснила, что их использование является жизненно важным условием для сохранения жизни и здоровья на дороге в темное время суток, особенно в осенне-зимний период. Повторили ребята и правила поведения в автомобиле и общественном транспорте.В заключение беседы детям были вручены фликеры и тематические расписания уроков.