Главный тренер казанского футбольного клуба Рубин Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал фрагмент из клипа на песню Uno группы Little Big и предложил своим подписчикам найти его на видео.

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал фрагмент из клипа на песню Uno группы Little Big и предложил своим подписчикам найти его на видео."Пока пауза в чемпионате решил поучаствовать в Евровидении, – написал Слуцкий. – Найдешь меня на этом видео? Это очень легко".Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая, но организаторы из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесли конкурс на 2021 год.Посмотреть эту публикацию в InstagramПока пауза в чемпионате решил поучаствовать в Евровидении. Найдёшь меня на этом видео?(это очень легко