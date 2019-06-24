ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Цветкова Виктора Алексеевича, 07.09.1966 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Цветкова Виктора Алексеевича, 07.09.1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 17 февраля 2015 года.Приметы: На вид 45-50 лет, рост около 170-175 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые.Одежда: куртка черного цвета, синие джинсы, ботинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29