Об этом рассказал Валерий Куфтин, начальник региональной госохотоинспекции.

В семи местах повредились защитные сетки от животных во Владимирской области. Об этом рассказал Валерий Куфтин, начальник региональной госохотоинспекции.Речь идёт, в частности, об ограждании на трассе М-12 в Петушинском районе. Сетка могла испортиться или из-за падения деревьев, или из-за самих животных, или из-за хозяйственной деятельности человека.Такого рода повреждение очень опасно, так как лесные жители с большей вероятнстью могут выбраться на дорогу и создать аварийную ситуацию, подвергнув чужую жизь опасности. В нашем регионе происходит порядка ста подобных ДТП в год.